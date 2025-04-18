Западные потоки принесут тепло до +16 °C на юг Челябинской области 18 марта

На остальной территории будет заметно прохладнее

Сегодня, 18 апреля, в Челябинской области синоптики обещают около +10°C, на юге — теплее. Осадков почти не будет, сильный ветер стихнет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники покажут около +8°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +14°C. Пасмурно. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +8°C. Пасмурно, во второй половине дня вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +7°C. Облачно. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

Жителям Аши также достанется пасмурная погода, при этом градусники покажут до +14°C. Ветер западный, слабый.

Воздух в Карталах прогреется до +12°C. День выдастся пасмурным. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее будет около +7°C. Вечером может пройти дождь со снегом. Ветер северо-западный, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +6 до +11°C, в южных районах столбики термометров поднимутся до +16°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы до 13 метров в секунду.