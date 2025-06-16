Западные поселки Миасса перестанут испытывать перебои с газом

Завершен ремонт газораспределительной станции «Сыростан»

В Миасском городском округе завершен ремонт одного из ключевых объектов инженерной инфраструктуры — газораспределительной станции «Сыростан», которая обеспечивает газом семь западных поселков: Нижний и Верхний Атлян, Сыростан, Хребет, Горный, Новый Хребет и Ленинск. Ремонт занял полгода и проводился за счет частных инвестиций челябинского девелоперского холдинга «Группа Голос». Общий объем вложений составил 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба «Группы Голос».

Работа станции была остановлена из-за износа оборудования и технических ограничений в 2022 году. Газ временно подавался в поселки по резервному газопроводу, но с перебоями. Теперь они останутся в прошлом. На станции заменили регуляторы давления, установили новые фильтры и приборы. После запуска объект обеспечит подачу до 10 тысяч кубометров газа в час, что полностью покроет потребности подключенных территорий.

«Для нас важно не только строить, но и быть полезными в местах нашего присутствия. Миасс — один из тех городов, которые мы рассматриваем как территорию для новых проектов. В случае с ГРС „Сыростан“ речь идет о жизненно важном объекте, от стабильной работы которого зависит благополучие тысяч жителей. Выполненные работы позволят повысить надежность газоснабжения и обеспечить подачу ресурса в необходимом объеме. Поддержка таких проектов — часть нашей философии», — говорит руководитель проектов «Группы Голос» Александр Тужилкин.

Глава Миасского городского округа Юрий Ефименко заявил, что Миасс будет полностью запитан от ГРС «Сыростан» с 19 июня.