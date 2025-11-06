Запад Челябинской области накроют снегопады 7 ноября

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях продлено

В пятницу, 7 ноября, в Челябинской области на погоду по-прежнему будет влиять атлантический циклон. Дожди, временами со снегом, пройдут почти на всей территории региона. Ночью западные районы области окажутся под ударом стихии, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура предстоящей ночью составит около +2°C, днем потеплеет до +4…+6°C. Облачно, небольшой дождь. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области градусники этой ночью покажут от −3 до +2°C. В большинстве районов пройдут смешанные осадки, местами — умеренные. На районы крайнего запада обрушатся снегопады и ливни. Днем воздух прогреется до +1…+6°C. Облачно с прояснением, небольшие, локально интенсивные осадки сохранятся. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.