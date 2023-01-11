Занятия в школах Челябинска проходят в обычном режиме 11 января

Температура воздуха в городе значительно поднялась

Сегодня, 11 января, в Челябинске занятия в школах проводятся в обычном режиме. Об этом утром сообщили в пресс-службе ЕДДС-112 Челябинска.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в городе сегодня утром температура воздуха составляет около −20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до минус 13—15 градусов. Напомним, занятия в школах отменяют, если градусники показывают −25 градусов и ниже.

Ранее ИА «Первое областное» сообщили в областном Гидрометеоцентре, что повышение температуры после нескольких аномально холодных дней связано с поступлением на территорию региона более теплого воздуха с запада.

