Занятия в школах Челябинска 15 декабря проводятся в обычном режиме

Решение принял городской комитет по делам образования

Минувшая ночь в Челябинске была достаточно холодной. Однако с утра температура позволяет не отменять занятия в школах. Поэтому сегодня, 15 декабря, уроки проводятся в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС-112).

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 15 декабря, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме»,— уточнили в ЕДДС-112.

Чтобы было легче ориентироваться, при каких температурах ученики остаются дома, ИА «Первое областное» оформило полезную информацию в одну картинку.





Напомним, в Челябинске уже дважды отменяли занятия из-за морозов. 26 ноября не учились школьники 1–7-х классов первой и второй смены. 6 декабря отменяли занятия для учеников 1–4-х классов первой смены.