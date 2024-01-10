Занятия в школах Челябинска 10 января проводятся в обычном режиме

Температура воздуха в городе составляет -20 градусов

Сегодня, 10 января, в Челябинске занятия в школах отменять не стали. Для учащихся всех классов уроки пройдут в обычном формате. Об этом утром сообщили в ЕДДС-112.

«Сегодня, 10 января, занятия в школах Челябинска проводятся в обычном режиме»,— написали в телеграм-канале Единой дежурно-диспетчерской службы.

Напомним, занятия для младшеклассников отменяют, если столбики термометров опускаются до −25 градусов, а ветер составляет от 1 до 4 метров в секунду. Если погода безветренная, тогда занятия проводят дистанционно при температуре от −25 до −27 градусов. Занятия для пятиклассников и остальных школьников отменяют при более сильном ветре и низкой температуре.