Замуправляющего делами губернатора Челябинской области освобождена от должности

Ирина Орлова покинет свой пост с 17 февраля

Заместитель Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Ирина Орлова освобождена от занимаемой должности. Подписанное главой региона постановление размещено на официальном сайте правовой информации.

«Освободить Орлову Ирину Николаевну от замещаемой должности заместителя Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области — главного бухгалтера Управления делами губернатора и правительства Челябинской области», — указано в документе.

Контракт расторгнут по просьбе Ирины Орловой. С госслужбы она уйдет через две недели, с 17 февраля.

Добавим, что в управлении Госстройнадзора Челябинской области назначили трех заместителей начальника.