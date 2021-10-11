Зампрокурора Псковской области занял аналогичную должность в Челябинске

Сергей Левшаков назначен заместителем прокурора Челябинской области в связи с ротацией

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков назначен на аналогичную должность в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации действительного государственного советника юстиции И.В. Краснова от 07.10.2021 № 951-к старший советник юстиции Левшаков Сергей Евгеньевич назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что 60-летний Сергей Левшаков окончил Всесоюзный юридический заочный институт в Москве, в органах прокуратуры работает с 1990 года. Сначала был стажером-следователем Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области, затем работал районным прокурором, старшим помощником прокурора Смоленской области по оперативному учету, статистике и правовому обеспечению. Должность заместителя прокурора Псковской области занимал с октября 2010 года.