Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Александр Диденко написал заявление об увольнении по собственному желанию следом за председателем КДХ Николаем Кожевниковым. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.
Должность замглавы КДХ Александр Диденко занимал с 2019 года. 2 февраля был его последний рабочий день в комитете.
29 января стало известно об увольнении председателя КДХ Николая Кожевникова, который занимал должность с мая 2023 года. Он также покинул пост по собственному желанию. Его обязанности исполняет Дмитрий Шиляев.