Зампредседателя КДХ уволился в Челябинске

Александр Диденко написал заявление по собственному желанию

Заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Александр Диденко написал заявление об увольнении по собственному желанию следом за председателем КДХ Николаем Кожевниковым. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска.

Должность замглавы КДХ Александр Диденко занимал с 2019 года. 2 февраля был его последний рабочий день в комитете.

29 января стало известно об увольнении председателя КДХ Николая Кожевникова, который занимал должность с мая 2023 года. Он также покинул пост по собственному желанию. Его обязанности исполняет Дмитрий Шиляев.