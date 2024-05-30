Заморозки ожидаются на Урале в последнюю майскую ночь

На Среднем Урале столбики термометров опустятся до минус 5, на Южном — до минус 3

Последняя ночь мая на Урале будет прохладной: +3...+8 градусов, местами возможны заморозки, в том числе в Челябинской области столбики термометров могут опуститься до −2...−3 градусов, сообщает Уральский ЦГМС.

Днем в пятницу, 31 мая, воздух в регионе прогреется до +19...+24 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Северо-восточный ночью, днем ветер сменится на юго-западный, при грозах его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Добавим, в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.