В Челябинской области предстоящей ночью ожидаются заморозки, местами столбики термометров опустятся до — 3°С. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометцентра, во вторник днем воздух прогреется до +18°С, будет ясно и практически безветренно.
Во вторник, 13 сентября, ночью в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Столбики термометров покажут +1,+6°С, местами возможны заморозки до −3°С, в Челябинске до — 2°С.
Днем воздух прогреется +13,+18°С, в областном центре потеплеет +15-17 градусов тепла.
Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду.