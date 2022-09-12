Заморозки до минус 3 ожидаются в Челябинской области предстоящей ночью

Днем воздух прогреется до +18 °С

В Челябинской области предстоящей ночью ожидаются заморозки, местами столбики термометров опустятся до — 3°С. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометцентра, во вторник днем воздух прогреется до +18°С, будет ясно и практически безветренно.

Во вторник, 13 сентября, ночью в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Столбики термометров покажут +1,+6°С, местами возможны заморозки до −3°С, в Челябинске до — 2°С.

Днем воздух прогреется +13,+18°С, в областном центре потеплеет +15-17 градусов тепла.

Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду.