Заморозки до -7 градусов прогнозируют в Челябинской области в ночь на 8 мая

Днем синоптики жары также не обещают

Жаркая погода, простоявшая в Челябинской области всю минувшую неделю, сменится похолоданием. Так, в ночь на 8 мая в некоторых районах ожидаются заморозки до −7 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов. При этом в регионе сохранится порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник в Челябинской области столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, в горах и низинах похолодает до −7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 — 15 градусов, в горах и низинах будет чуть прохладнее — до плюс 7 — 12 градусов. Переменная облачность, в южных районах местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, в ночные часы возможны порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске температура предстоящей ночью опустится до плюс 2 — 4 градусов, днем ожидается до плюс 13 — 15 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления 5 — 10 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, вся предстоящая неделя будет прохладной. Повышение до +20 градусов ожидается к выходным. За ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.