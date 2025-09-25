Заморозки до −6 градусов ударят в Челябинской области до конца сентября

Температура будет опускаться до отрицательных значений ночью

К территории Челябинской области подступает арктический воздух, который существенно понизит дневную температуру в предстоящие дни и до конца сентября, а также принесет ночные заморозки. Местами столбики термометров будут опускаться до −6 градусов. Из-за заморозков областной Гидрометеоцентр объявил штормовое предупреждение.

«26—28 сентября в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3 градусов, 29—30-го — заморозки до −6 градусов»,— рассказали синоптики.

Отрицательная температура в ночные часы ожидается преимущественно в горных районах области и низинах.

Напомним, отопительный сезон в Челябинской области уже стартовал. Тепло поступило в дома в Трехгорном, Пласте, Чебаркуле, Верхнем Уфалее, Кусе и некоторых других городах. Еще на нескольких территориях старт отопительного сезона запланирован 1 октября. По закону отопление включают, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней.