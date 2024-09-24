Заморозки до −6 градусов сохранятся в ночь на 25 сентября

Днем воздух может прогреться до +14 градусов

В среду, 25 сентября, в Челябинской области сохранятся ночные заморозки. Днем температура поднимется до +10°C и выше. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают отсутствие осадков и холодный порывистый ветер.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске вплотную приблизится к нулю, местами и вовсе опустится до −2°C. Днем поднимется до +11…+13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью будет около −1°C, днем столбики термометров зафиксируются на +10…+13°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, слабый.

В Миассе в ночь на среду синоптики обещают от −2 до +3°C, днем отметка на градуснике приблизится к +11°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Златоусте показания термометров в ночные часы также уйдут в минус, днем ожидается до +9°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

В Южноуральске ночью около −1°C, дневной прогрев составит около +10…+12°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в ночные часы будет варьироваться от 0 до +2°C, в большинстве районов градусники покажут отрицательные значения — от −1 до −6°C. Днем столбики термометров установятся в пределах от +9 до +14°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.