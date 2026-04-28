Заморозки до −4 ждут жителей Челябинской области 29 апреля

Погода в регионе сохраняется неустойчивой

В среду, 29 апреля, день в Челябинской области выдастся сухим. Ночью будет холодно, днем воздух прогреется до +16°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до 0...+2°C, днем воздух прогреется до +13...+15°C. Преимущественно солнечно, осадков не предвидится. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы ожидается от −1 до +4°C, в низинах похолодает до −4°C. Днем синоптики обещают до +11...+16°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, локально с порывами до 13 метров в секунду.