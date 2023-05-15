Заморозки до −3 градусов сохранятся в Челябинской области ночью 16 мая

Днем температура поднимется выше +20 градусов

Во вторник, 16 мая, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную погоду без осадков. День будет теплым: столбики термометров поднимутся до +24 градусов. При этом в ночные часы синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют заморозки. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха упадет до +5…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

До +22 градусов также потеплеет в Магнитогорске. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер до 4,3 метра в секунду.

В Сатке и Златоусте ожидается солнечная и теплая погода — столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Ветер слабый до 3 метров в секунду.

В Троицке во вторник потеплеет до +23 градусов. Преимущественно ясно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду.

В целом в Челябинской области в ночные часы ожидается +2…+7 градусов, в горах и низинах похолодает до −3 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.