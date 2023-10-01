Заморозки до -3 градусов прогнозируют в Челябинской области в ночь на 2 октября

Днем в регионе значительно потеплеет

В понедельник, 2 октября, в Челябинской области потеплеет до +18 градусов. В ночные часы в отдельных районах возможны заморозки. Дождей синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит плюс 5 — 7 градусов, в дневные поднимется до плюс 16 — 18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южного направления 3 — 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске днем 2 октября потеплеет до +17 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер до 4,5 метра в секунду южного направления.

В Златоусте в ночь на понедельник похолодает до −3 градусов. Днем столбики термометров покажут максимум +13 градусов. Облачно с прояснениями, к вечеру небо затянется. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

Жителей Южноуральска погода порадует теплом до +18 градусов и почти безоблачным небом. Ветер ожидается до четырех метров в секунду.

В целом в большинстве городов региона ночью ожидается плюс 2 — 7 градусов, в низинах около −1 градуса. Днем потеплеет до плюс 13 — 18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3 — 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.