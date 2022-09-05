Заморозки до –3 градусов ожидаются в Челябинской области

Днем столбики термометров покажут до +15 градусов

Во вторник, 6 сентября, в Челябинской области сохранится прохладная и дождливая погода. Ночью возможны заморозки. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер и туман.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +3 до +8°C, местами прогнозируют заморозки до −3°C. Днем столбики термометров поднимутся до +10, +15°C. Облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Утром в отдельных районах обещают туман. Ветер северо-восточный, северный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник температура воздуха опустится до +5, +7°C, днем потеплеет от +13 до +15°C. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер северо-восточный, северный от 3 до 8 метров в секунду.