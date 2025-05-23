Заморозки до −2°С ожидаются в Челябинской области в последние выходные мая

Дни также будут прохладными

В предстоящие выходные, 24 и 25 мая, в Челябинской области сохранятся небольшие дожди и прохладная погода. Ветер ожидается холодным и умеренным с порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В выходные дни продолжится распространение холодной воздушной массы на территорию региона, в ночные часы местами ожидаются заморозки», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью будет от +4 до +6°C, днем потеплеет до +13…+15°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Температура в регионе этой ночью установится в пределах от +2 до +7°C, при прояснении опустится до −2°C. Дневной прогрев составит от +12 до +17°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северного направления, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 25 мая, в столице Южного Урала день выдастся без погодных сюрпризов. Градусники покажут от +15 до +17°C. Ветер умеренный, северного направления, с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Столбики термометров достигнут +12…+17°C. Ветер северного направления, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.