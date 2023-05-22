Заморозки до −2 градусов сохранятся в Челябинской области в ночь на 23 мая

Днем столбики термометров приблизятся к отметке +30 градусов

Во вторник, 23 мая, в Челябинской области ожидается жара до +29 градусов. В ночные часы в отдельных районах еще будут заморозки. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют слабый ветер с отдельными порывами. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается +9…+11 градусов, днем воздух раскалится до +26…+28 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

До +26 градусов во вторник ожидается в Магнитогорске. Утром будет ясно, днем ожидается облачная погода с прояснением. Ветер до 3,1 метра в секунду.

В Златоусте будет преимущественно пасмурно, без осадков. Воздух прогреется до +25 метров в секунду. Ветер слабый до 2 метров в секунду.

В Троицке воздух прогреется до +27 градусов. Будет облачно с прояснением, без осадков.

В целом в Челябинской области в ночные часы ожидается от +6 до +11 градусов, в горах и низинах будет до +2 градусов, местами заморозки до −2 градусов. Днем воздух заметно прогреется — до +24…+29 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточного направления 2—7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.