Заморозки до -2°C ожидаются в Челябинской области в ночь на 1 сентября

Днем воздух прогреется почти до +20 градусов

Предстоящей ночью в горных районах Челябинской области температура может опуститься до +1°С, а вблизи поверхности почвы — до −2°С. На остальной территории температура может достичь почти +10°С. Днем 1 сентября местами воздух прогреется до +19°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 1 сентября температура воздуха опустится до +6°С, днем поднимется до +15...+17°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от трех до восьми метров в секунду.

Градусники в Челябинской области в ночные часы покажут от +4 до +9, в горах и низинах показания термометров едва ли не достигнут нуля: воздух остынет до +1°С. На поверхности почвы в отдельных городах возможны заморозки до −2°С.

Днем в регионе ожидается от +14 до +19°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северного направления от трех до восьми метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.