Ночные заморозки до −1 и дневную жару обещают синоптики в Челябинской области 5 мая

Днем в регионе существенно потеплеет

В пятницу, 5 мая, в Челябинской области по-прежнему ожидается жаркая и ветреная погода. Осадков не будет. В ночные часы синоптики областного Гидрометеоцентра в некоторых районах обещают заморозки. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске погода останется без изменений: ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов, днем — до +25 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

До +22 градусов потеплеет в Магнитогорске. Утром там ожидается солнечная погода, днем и вечером будет облачно с прояснениями. Ветер до 5 метров в секунду.

В Сатке и Златоусте синоптики прогнозируют +19…+21 градус. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Троицке воздух в дневные часы прогреется до +24 градусов. В целом будет облачно с прояснениями, к вечеру небо станет ясным. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

В регионе предстоящей ночью будет +6…+11 градусов, но местами ожидаются заморозки до −1 градуса. Днем потеплеет до +21…+26 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.