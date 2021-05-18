Замороженные червяки, душ и стрижка: как в Челябинском зоопарке в жару спасают питомцев от жары

Как и люди, животные тяжело переносят аномально высокую температуру

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Жители Челябинской области уже неделю живут в условиях южных курортов. Воздух днем раскаляется до +35 градусов. От аномальной майской жары страдают не только люди, но и животные. Мы решили узнать, как в Челябинском зоопарке помогают питомцам пережить знойные дни.



Так как жара на Южный Урал пришла внезапно и рано, часть животных еще не успели полинять. Сейчас сотрудники зоопарка помогают избавиться от зимних шуб верблюдам Таганаю и Индире.

«Мы ножницами под корень срезаем свалявшуюся шерсть. Под ней уже растет новая. Через месяц верблюд покроется пушком, который к осени превратится в новую шубку», — рассказали корреспонденту Первого областного информагентства сотрудники зоопарка.





Отрезанные комки шерсти не выбрасывают. Их отдают в отдел хищных животных, где для тигров, львов и других больших кошек мастерят игрушки с новыми запахами.

Недавно альпака Еремей тоже избавился от теплого «костюма». К этому родственнику верблюдов даже пригласили профессионального грумера. Чтобы Еремей не нервничал, мастер приехал заранее — познакомиться.

«За несколько дней до стрижки мастер приехала познакомилась с Еремеем. Он понюхал ее, даже немного прикусил за руку. Когда мастер вернулась в день стрижки, Еремей больше не переживал. Только теперь у него звездная болезнь: если альпака видит, что внимание уделяют кому-то другому, то очень ревнует», — отметила культорг Челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

Тем, кто не сбрасывает шерсть, тоже нелегко в 30-градусную жару. Могильники, страусы и пеликаны принимают прохладный душ из шлангов. Хищные птицы рады водным процедурам, чего не скажешь о водоплавающих. Кудрявый пеликан Кузьма сбегает от воды, «ругается» и пытается спрятаться. Розовый пеликан Кир тоже недоволен, но смирился и принимает душ с удовольствием. Страусы также отнеслись к водным процедурам с воодушевлением.





Кому-то повезло больше: в его вольере есть просторный бассейн, в котором можно освежиться без помощи человека. Так, для белых медведей подготовили игрушку, чтобы им было веселее плавать.





«Игрушка изготовлена по спецзаказу, она из прочного пластика. Белые медведи не могут ее ни разгрызть, ни сломать», — рассказала заведующая отделом хищных животных Наталья Шишкова.

Еще одно средство от весеннего зноя — «мороженое». Его дают сурикатам. Эти теплолюбивые зверьки радуются палящему солнцу и греются на песке, но и они уже устали от зноя. Оживились сурикаты лишь увидев сотрудников зоопарка с лакомством в руках.

«Для сурикатов мы подготовили их любимую вкусняшку — замороженные личинки червячков. Другим животным мы также замораживаем фрукты, мясо или рыбу», — отметила Любовь Кадомцева.





Рацион питания у питомцев зоопарка уже изменился, поскольку он сезонный. Летом все получают порции чуть меньше, чем зимой. Но сейчас в зоопарке тщательнее следят за свежестью пищи и наличием воды в поилках.

Напомним, что у некоторых питомцев Челябинского зоопарка есть опекуны. Крупные компании или обычные люди могут стать попечителями одного из зверьков или птиц.