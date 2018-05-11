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/ «Замок Спящей красавицы» продают в Челябинске за 30 миллионов

«Замок Спящей красавицы» продают в Челябинске за 30 миллионов

Это точная копия строения, расположенного в Баварских Альпах.
сегодня в 11:28
  |  Общество

«Замок Спящей красавицы» в 386 квадратных метров выставлен на продажу в Челябинске. Владельцы просят за трехэтажный коттедж на Тополиной аллее почти 30 миллионов рублей. За эти деньги, по словам автора объявления, покупатель станет обладателем строения из кирпича и мраморного камня в стиле 19 века с дизайнерским ремонтом внутри.

Прототипом замка стал, затаившийся в лесных массивах Баварских Альп, настоящий шедевр, заслуживший сумасшедшую популярность у туристов и приносящий баснословную прибыль Германии. Замок Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера. — сообщается на популярном сайте объявлений.

Замок предлагают купить для проживания или для коммерческого использования. До продажи в этом замке на Тополиной аллее проводились свадьбы. Там был зал для торжества, а также апартаменты невесты и комната для новобрачных. Такие услуги предлагали челябинцам несколько лет.

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