Замминистра экологии Челябинской области госпитализировали

Пресс-тур на Увильды состоится без Виталия Безрукова

Заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова на скорой увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

«Сегодняшний пресс-тур на озеро Увильды состоится без Виталия Безрукова в связи тем, что он оказался в медучреждении и временно находится на больничном», — рассказали в министерстве.

Напомним, 20 июля, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами. В отношении замминистра было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). После допроса Безрукова отпустили домой. Обвинение ему не предъявлено.