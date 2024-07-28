Замгубернатора Александр Козлов о разливе реки Миасс: «Чего-то критического нет»

Уровень воды в Шершнях перестал расти

Сегодня, 28 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел очередное заседание оперативного штаба по ситуации с паводками в регионе. Он подчеркнул, что ситуация будет оставаться непростой в предстоящие дни, поскольку, по прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся. Глава региона также затребовал доклад об обстановке на реке Миасс. Как сообщил замгубернатора Александр Козлов, чего-то критического там не произошло.

Александр Козлов объяснил, что вода на Шершнях поднялась на 64 сантиметра, но не достигла критической отметки. Несмотря на это, было решено сбрасывать воду, с каждом разом увеличивая объемы. В результате сбрасывать начали по 60 кубов в секунду. При этом внимательно следят, как ведет себя река Миасс.

«В настоящий момент совсем чего-то критического нет. Есть выход реки на Университетскую Набережную в районе ТРК „Родник“. Там ограничили движение. Небольшое подтопление набережной возле филармонии. Внимательно смотрим за поселком Мелькомбинат. Но пока подтоплено один-два приусадебных участка, до домов не доходит»,— уточнил он.

Сейчас, по словам Александра Козлова, уровень воды в Шершнях стабилизировался. В ближайшее время планируется уменьшить объемы сброса воды.

Также он подчеркнул, что в регионе есть еще два водохранилища — Аргазинское и Верхнеуральское, которые готовы принять воду.

Алексей Текслер сообщил, что сейчас наиболее сложная обстановка с паводками образовалась в Еманжелинске, Коркинском округе и Еткульском районе. Глава региона поручил продолжать контролировать уровень воды и проводить эвакуацию, если это необходимо.