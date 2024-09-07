Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов призвал челябинцев выбрать депутатов гордумы

От этого зависит будущее города на ближайшие 10 лет

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Сегодня, 7 сентября, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Челябинской области.

«10 лет мы не напрямую выбирали депутатов городского парламента. Сегодня эта система изменена, поэтому выборы имеют особое историческое значение. Впервые мы выбираем единую городскую команду на 10 лет. Очень важно каждому жителю Челябинска сделать выбор будущего», — подчеркнул Борис Кириллов.

Заодно заместитель полпреда поздравил челябинцев с Днем города.

В регионе проходит 62 избирательные кампании, в числе которых выборы губернатора, выборы депутатов Челябинской городской думы и ряд муниципальных кампаний по всей области.