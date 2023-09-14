Заместитель казачьего атамана из Челябинска рассказал о преимуществах службы по контракту

Алексей Анисимов отметил особый статус таких военнослужащих

Военнослужащие по контракту — это профессионалы, которые обладают особым статусом и пользуются положенными правами и льготами. Об этом заявил заместитель атамана Оренбургского казачьего войска по государственной и иной службе Алексей Анисимов.

«Служба на контрактной основе предоставляет возможность профессионально выполнить свой долг перед Родиной, и в этом ее отличие от военной службы по призыву: военнослужащий по контракту — добровольный защитник Отечества», — сказал Алексей Анисимов.

Заместитель атамана отметил, что подготовка контрактников системная и сфокусированная на определенном профиле. У военнослужащих есть повышение квалификации, для них созданы должности младших командиров — сержантов и старшин. Контрактники становятся специалистами, ответственными за использование сложного вооружения и военной техники.

Подробнее об условиях заключения контракта, положенных выплат и льгот можно узнать на сайте «Поконтракту.рф».