Заместитель главы Южноуральска подписал контракт о прохождении военной службы

С начала СВО он тесно взаимодействовал с военнослужащими

Заместитель главы по правовым вопросам Южноуральского городского округа Борис П. принял решение вступить в ряды защитников Отечества. С начала проведения специальной военной операции он тесно взаимодействовал с мужчинами, подписывающими контракты и отправляющимися защищать Родину в зону проведения СВО.

В конце декабря Борис Викторович объявил о своем решении.

«На протяжении нескольких лет я ежедневно общался с бойцами, которые вот-вот отправятся на передовую. Их настрой на победу, желание помогать военным, находящимся в зоне СВО с 2022 года, вдохновили меня. Не раздумывая принял взвешенное решение подписать контракт. Семья меня полностью поддержала. Сделаю все возможное, чтобы приблизить нашу общую победу!» — поделился Борис.

Жители Южноуральска выразили поддержку Борису Викторовичу за его мужественное решение.