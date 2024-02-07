Сегодня, 7 февраля, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область. Он посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, а также обсудил готовность региона к предстоящим паводкам, передает корреспондент ИА «Первый областной».
В рамках рабочей поездки Сергей Зайцев встретился с руководством Челябинского завода городского электрического транспорта, осмотрел производственные площадки и провел личный прием трудового коллектива.
Позже Сергей Зайцев провел встречу с начальником регионального ГУ МВД России Михаилом Скоковым, уполномоченными по правам человека Юлией Сударенко, по правам ребенка Евгенией Майоровой и по защите прав предпринимателей Александром Гончаровым.
На встрече обсудили проблемы защиты прав граждан. Также рассмотрели вопросы по предоставлению южноуральцам социальной поддержки, земельных участков семьям и укомплектованности медицинских учреждений. Заместитель Генпрокурора России поднял проблему с лекарствами для граждан, в том числе детей, страдающих редкими заболеваниями.
Помимо этого, Сергей Зайцев встретился с начальником регионального ГУ МЧС России Юрием Буренко и оценил готовность региона к предстоящим пожароопасным и паводковым периодам.
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