Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область

Он посетил завод городского электрического транспорта

Сегодня, 7 февраля, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев прибыл с рабочей поездкой в Челябинскую область. Он посетил Челябинский завод городского электрического транспорта, а также обсудил готовность региона к предстоящим паводкам, передает корреспондент ИА «Первый областной».



В рамках рабочей поездки Сергей Зайцев встретился с руководством Челябинского завода городского электрического транспорта, осмотрел производственные площадки и провел личный прием трудового коллектива.



Позже Сергей Зайцев провел встречу с начальником регионального ГУ МВД России Михаилом Скоковым, уполномоченными по правам человека Юлией Сударенко, по правам ребенка Евгенией Майоровой и по защите прав предпринимателей Александром Гончаровым.



На встрече обсудили проблемы защиты прав граждан. Также рассмотрели вопросы по предоставлению южноуральцам социальной поддержки, земельных участков семьям и укомплектованности медицинских учреждений. Заместитель Генпрокурора России поднял проблему с лекарствами для граждан, в том числе детей, страдающих редкими заболеваниями.



Помимо этого, Сергей Зайцев встретился с начальником регионального ГУ МЧС России Юрием Буренко и оценил готовность региона к предстоящим пожароопасным и паводковым периодам.

