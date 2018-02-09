/ Залежи полезных ископаемых открыли в Челябинской области

Месторождение обнаружили в Сосновском районе.

В менее чем полутора километрах от поселка Саккулово Сосновского района открыли месторождение облицовочного и строительного камня. Уже установлено, что залежи можно считать крупными. Запасы по облицовочному камню там свыше 24 миллионов кубометров, а по строительному камню более 21 миллиона.

«Саккуловское» — уже шестое месторождение общераспространенных полезных ископаемых, открытое нашими недропользователями за последние три года. — сообщил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.

Свидетельство об установлении факта открытия месторождения получило АО «Промсинтез». Ранее были открыты такие месторождения строительного камня, как «Вега», «Светлое», «Сатурн» — месторождения строительного камня, «Пашнинское-1» — строительного песка, и «Мирненское» — облицовочного и строительного камня. Месторождение под Сосновским районом получило название «Саккуловское».

