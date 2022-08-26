Школы Челябинска переложили покупку рабочих тетрадей на плечи родительских комитетов

Учебные заведения не спешат раздавать пособия за свой счет

Школьники не обязаны покупать авторские рабочие тетради по предметам. Однако многие школы Челябинска все равно настаивают на том, чтобы такие пособия у детей были. Раньше деньги на них собирали учителя, но после жалоб родителей в прокуратуру, эту обязанность переложили на родительские комитеты.

«Мой ребенок идет в первый класс 115-й школы. Нас заставляют покупать тетради за собственный счет. С родителей уже собрали согласия. Я и несколько человек против. Сегодня мы ходили к директору, но толка нет — тетради будем покупать сами»,

— пожаловалась журналистам редакции ИА «Первое областное» челябинка Юлия.

По словам Юлии, она согласна купить сыну прописи, без которых ребенку просто не обойтись. По другим же предметам, считает мама, дети могут работать в обычных тетрадях. Покупать полный комплект учебных пособий женщина не планирует.

«Учитель рекомендует родителям список тетрадей, которые нужны детям. Но покупают их родители по желанию. Деньги на тетради собирает родительский комитет. После покупки семьям покажут чеки. Если семья не хочет покупать специальные тетради, дети могут работать в обычных. Если обычной тетрадкой какое-то из пособий не заменить, учитель будет раздавать таким детям ксерокопии»,

— пояснила Наталья Пикатова.

Мы связались с директором 115-й школы Челябинска. Наталья Пикатова подтвердила, что сбор денег ведется, но он добровольный.

Директор школы отметила, что государство выделяет деньги «на учебные расходы» в целом. Что купить на эти средства, решает руководство школы. В школе № 115 их тратят на покупку учебников и компьютеров, на проекторы и другие важные вещи. На рабочие тетради денег не остается.

Директора поддержали и в городском комитете по делам образования администрации города Челябинска.

«Вопросы целесообразности приобретения дополнительных учебных пособий можно рассматривать на родительских собраниях. И родители могут принять решение об использовании таких рабочих тетрадей. Но это решение носит рекомендательный характер, родитель вправе с ним не согласиться»,

— объяснила ИА «Первое областное» пресс-секретарь комитета Екатерина Самарина.

При этом школа обязана выдать детям бесплатно тетради, которые включены в учебно-методических комплекс, утвержденный директором школы. Обязательный список учебников и учебных пособий публикуется на сайте школы.

Между тем после весеннего скандала с покупкой рабочих тетрадей их полностью запретили в челябинской гимназии № 76. Часть родителей тоже возмущены , что их дети теперь не смогут использовать на уроках и дома такие пособия.

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