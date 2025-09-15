Заксобрание Челябинской области ждет серьезное обновление

Об этом по предварительным итогам выборов заявил председатель областного парламента Олег Гербер

В Челябинской области завершились выборы депутатов Законодательного собрания региона. Предварительные итоги говорят о том, что состав областного парламента обновится. Так прокомментировал результаты голосования действующий председатель ЗСО Олег Гербер.

«Кампания прошла достаточно спокойно, я бы сказал, в таком деловом стиле. Без скандалов, черных технологий. И это важная позитивная тенденция»,— отметил Олег Гербер.

Уже понятно, что в новом составе Заксобрания региона будут представлены шесть партий. При этом вместо «Зеленой альтернативы», которая покидает парламент, интересы сограждан будет представлять новая партия — «Новые люди».

«Партийные списки еще будут формироваться, но даже по составу одномандатников видно, что Заксобрание ждет очень мощное, серьезное обновление. Будем обучать, вводить в курс дела новых депутатов. В первую очередь это касается участников специальной военной операции. Это тоже особенность нынешней избирательной кампании. Из шести кандидатов — участников СВО все шесть по итогам выборов проходят в Законодательное собрание»,— подчеркнул Олег Гербер.

Подготовка к первому заседанию Заксобрания уже началась.