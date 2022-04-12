Заксобрание Челябинской области проведет досрочное заседание по вопросу новых выплат для семей с детьми

С апреля этого года некоторые семьи могут оформить пособие

Законодательное собрание Челябинской области в ближайшее время проведет внеочередное заседание, посвященное предстоящим бюджетным выплатам для семей с детьми, анонсированным президентом Владимиром Путиным. Информацию «Первому областному» подтвердила начальник управления информационной политики Заксобрания региона Ольга Лихачева.

Напомним, с 1 апреля семьи с детьми от трех до семи лет, среднемесячный доход которых не достигает прожиточного минимума на родителей, могут подать заявление на перерасчет пособий. Заявления принимаются до 31 декабря 2022 года.



Ранее на вопросы семей о новых выплатах ответила министр социальных отношений Ирина Буторина.