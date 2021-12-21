Закрытие аэропорта Челябинска продлили еще на два часа из-за снегопада

Город не будет принимать самолеты до полуночи

Аэропорт Челябинска будет закрыт до 0:00. Самолеты не принимают с 11 утра из-за сильного снегопада. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с интенсивными осадками в виде мокрого снега аэропорт закрыт до 00:00 для расчистки взлетно-посадочной полосы. Просим уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте», — предупредили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщается на электронном табло аэропорта, задерживается прилет 10 рейсов из Екатеринбурга, Москвы и Красноярска. Отложен вылет трех рейсов в Москву.

По информации Гидрометцентра, снег в Челябинске будет идти до 23:00.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», вечером 21 декабря центр Челябинска сковали десятибалльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», крупные заторы образовались на нескольких крупных улицах в центре города. Движение было затруднено на улице Ленина, Труда, Цвиллинга, Свободы, Воровского и Энтузиастов.

Из-за непогоды Челябинский автовокзал до 8:00 22 декабря отменил большинство ночных и утренних рейсов. Автобусы продолжают отправлять только в Екатеринбург и Усть-Катав.