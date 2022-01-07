Закрытие аэропорта Челябинска продлили до 12:00

Задержаны вылеты восьми рейсов, еще один отменен

«По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная»,

— уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Аэропорт Челябинска будет закрыт до 12:00. Взлетно-посадочные полосы продолжают чистить от снега, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Как сообщается на электронном табло аэропорта, задержаны вылеты восьми авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу и Душанбе, еще один отменен.В связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается прилет самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сочи. Отменены три авиарейса из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры.В Челябинской области сегодня из-за сильного снега и метели до 14:00 ограничили движение транспорта на трассе М-5 . Отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января. По уточненным данным спасательного ведомства, тепло придет в сопровождении снегопада, метели, днем возможен мокрый снег и даже дождь.