В связи с закрытием аэропорта из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается прилет самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Сочи. Отменены три авиарейса из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры.
«По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Челябинской области сегодня из-за сильного снега и метели до 14:00 ограничили движение транспорта на трассе М-5. Отказаться то выезда рекомендовано грузовым автомобилям, пассажирским автобусам, маршрутным и легковым такси на участке от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января. По уточненным данным спасательного ведомства, тепло придет в сопровождении снегопада, метели, днем возможен мокрый снег и даже дождь.