Каток в парке Пушкина закрывают

Пока только на субботу, 6 февраля. Аномально тепло для катания на коньках

Завтра из-за несвоевременно теплой погоды закрывается каток в парке Пушкина. Кататься, по-видимому, небезопасно и вредно для льда. О дате открытия катка пока не сообщается: в мэрии наблюдают за изменением погодных условий.