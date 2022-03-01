В марте в России вступят в силу новые законы, среди которых — ужесточение контроля за оборотом оружия, ответственность за отсутствие диагностической карты, изменение правил продажи лекарств по рецептам и борьба с мошенничеством в сфере благотворительности. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

1 марта

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, ужесточающий контроль оборота оружия. Тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний, запретят приобретать, хранить, носить и использовать оружие. Тем, кто владеет оружием или планирует его купить, необходимо будет раз в пять лет проходить медосвидетельствование, в которое войдут психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотики и психотропные вещества. Кстати, пройти процедуру можно будет только в государственной или муниципальной организации.

С 1 марта в России ужесточат порядок получения медицинской справки для оформления водительских прав. Отдельным гражданам придется проходить два дополнительных обследования: тестирование на наличие психоактивных веществ в моче и анализ на хроническое употребление алкоголя. Сдавать эти анализы нужно будет в том случае, если психиатр-нарколог заметил тревожные симптомы, которые могут помешать человеку адекватно управлять автомобилем, а также если водителя уже лишали прав и он намерен их восстановить. В самой справке теперь будет перечень врачей, которых должен пройти водитель, и каждый специалист должен будет расписаться и поставить свою печать в соответствующей графе.

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Работодателям для приема на работу инвалидов установят квоту, размер которой будет зависеть от численности работников. Так, если в организации работает более 100 человек, квота составит от 2% до 4% от среднесписочной численности работников, если от 35 до 100 человек — не более 3%.

В Трудовом кодексе РФ вступают в силу многочисленные изменения, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний. Для работодателей и работников вводятся новые понятия, права и обязанности. Например, прописан запрет на работу в опасных условиях.

С сегодняшнего дня врачи должны будут указывать на рецептах для продажи лекарств срок действия документа и степень срочности. Так, рецепт с пометкой «немедленно» должен будет обслуживаться в течение одного рабочего дня, с пометкой «срочно» — в течение двух рабочих дней. Рецепт на лекарство, входящее в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные рецепты — в течение 7—10 рабочих дней. Отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годности аптекам запретят.

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Для тех водителей, для которых техосмотр остается обязательным, вводятся штрафы за управление без диагностической карты. Сумма штрафа составляет две тысячи рублей. При этом водителей не будут штрафовать в течение суток с момента первого нарушения.

С сегодняшнего дня в российском законодательстве появляются новые категории жилья: «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс». Благодаря этому будет определен правовой статус таких типов жилья, как таунхаус или дуплекс, что позволит снять вопрос о включении таких ветхих домов в региональные программы по проведению капитального ремонта.

С 1 марта в России запретят продажу драгоценных металлов и камней без уникального идентификационного номера, который подтверждает номер реестровой записи о конкретном ювелирном изделии в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Эта система подтверждает подлинность металла или камня и обеспечивает прозрачность оборота как бизнесу, так и покупателю.

Теперь на земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат фермерам и используются ими для своей деятельности, можно будет строить жилые дома. По закону на одном участке может быть построен один дом не более трех этажей и 500 квадратных метров и занимать не более 0,25% от общей площади участка.

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Также с сегодняшнего дня в России появится реестр сельскохозяйственных земель, который позволит своевременно выявлять изменения их состояния и осуществлять профилактику правонарушений. Паспорт земельного участка арендаторы и собственники смогут получить бесплатно.

С 1 марта в России появятся федеральные медицинские реестры, в которые будут вносить документы о рождении и смерти людей. Их можно будет получить как на бумаге, так и в электронном варианте.

Компании, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, теперь обязаны передавать их для утилизации компании «Росатом» в случае, если не могут утилизировать их самостоятельно. Кроме того, с 1 марта компаниям запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику и вышедшие из строя компьютеры, жесткие диски, системные блоки и прочее.

В России начнут производить продукцию с улучшенными характеристиками, для которой введут такие понятия, как «сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками», «продовольствие с улучшенными характеристиками» и «промышленная и иная продукция с улучшенными характеристиками». При производстве такой продукции запрещено использование методов генной инженерии и клонирования, а упаковка должна изготавливаться из перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки. Сертификация для производителей будет добровольной.

С сегодняшнего дня лиц, которые используют ящики для благотворительных сборов, не имея права на такую деятельность, будут привлекать к административной ответственности. Максимальный размер штрафа составит 50 тысяч рублей.

22 марта

С этого дня российские банки будут оценивать операции клиентов и при необходимости относить их к группе риска. Если риск большой, то будут введены ограничения. В Госдуме отметили, что к подозрительным относятся операции, которые совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

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