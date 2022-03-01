От контроля оборота оружия до электронных свидетельств о рождении: как изменится жизнь россиян в марте‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу в первом весеннем месяце

В марте в России вступят в силу новые законы, среди которых — ужесточение контроля за оборотом оружия, ответственность за отсутствие диагностической карты, изменение правил продажи лекарств по рецептам и борьба с мошенничеством в сфере благотворительности. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

1 марта

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, ужесточающий контроль оборота оружия. Тем, кто не прошел медосвидетельствование на наличие противопоказаний, запретят приобретать, хранить, носить и использовать оружие. Тем, кто владеет оружием или планирует его купить, необходимо будет раз в пять лет проходить медосвидетельствование, в которое войдут психиатрическое освидетельствование, анализы на наркотики и психотропные вещества. Кстати, пройти процедуру можно будет только в государственной или муниципальной организации.

С 1 марта в России ужесточат порядок получения медицинской справки для оформления водительских прав. Отдельным гражданам придется проходить два дополнительных обследования: тестирование на наличие психоактивных веществ в моче и анализ на хроническое употребление алкоголя. Сдавать эти анализы нужно будет в том случае, если психиатр-нарколог заметил тревожные симптомы, которые могут помешать человеку адекватно управлять автомобилем, а также если водителя уже лишали прав и он намерен их восстановить. В самой справке теперь будет перечень врачей, которых должен пройти водитель, и каждый специалист должен будет расписаться и поставить свою печать в соответствующей графе.







Работодателям для приема на работу инвалидов установят квоту, размер которой будет зависеть от численности работников. Так, если в организации работает более 100 человек, квота составит от 2% до 4% от среднесписочной численности работников, если от 35 до 100 человек — не более 3%.

В Трудовом кодексе РФ вступают в силу многочисленные изменения, направленные на предупреждение травматизма на производстве и профзаболеваний. Для работодателей и работников вводятся новые понятия, права и обязанности. Например, прописан запрет на работу в опасных условиях.

С сегодняшнего дня врачи должны будут указывать на рецептах для продажи лекарств срок действия документа и степень срочности. Так, рецепт с пометкой «немедленно» должен будет обслуживаться в течение одного рабочего дня, с пометкой «срочно» — в течение двух рабочих дней. Рецепт на лекарство, входящее в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, обслуживается в течение пяти рабочих дней, остальные рецепты — в течение 7—10 рабочих дней. Отпускать лекарства по рецептам с истекшим сроком годности аптекам запретят.







Для тех водителей, для которых техосмотр остается обязательным, вводятся штрафы за управление без диагностической карты. Сумма штрафа составляет две тысячи рублей. При этом водителей не будут штрафовать в течение суток с момента первого нарушения.

С сегодняшнего дня в российском законодательстве появляются новые категории жилья: «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс». Благодаря этому будет определен правовой статус таких типов жилья, как таунхаус или дуплекс, что позволит снять вопрос о включении таких ветхих домов в региональные программы по проведению капитального ремонта.

С 1 марта в России запретят продажу драгоценных металлов и камней без уникального идентификационного номера, который подтверждает номер реестровой записи о конкретном ювелирном изделии в Государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Эта система подтверждает подлинность металла или камня и обеспечивает прозрачность оборота как бизнесу, так и покупателю.

Теперь на земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые принадлежат фермерам и используются ими для своей деятельности, можно будет строить жилые дома. По закону на одном участке может быть построен один дом не более трех этажей и 500 квадратных метров и занимать не более 0,25% от общей площади участка.







Также с сегодняшнего дня в России появится реестр сельскохозяйственных земель, который позволит своевременно выявлять изменения их состояния и осуществлять профилактику правонарушений. Паспорт земельного участка арендаторы и собственники смогут получить бесплатно.

С 1 марта в России появятся федеральные медицинские реестры, в которые будут вносить документы о рождении и смерти людей. Их можно будет получить как на бумаге, так и в электронном варианте.

Компании, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, теперь обязаны передавать их для утилизации компании «Росатом» в случае, если не могут утилизировать их самостоятельно. Кроме того, с 1 марта компаниям запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику и вышедшие из строя компьютеры, жесткие диски, системные блоки и прочее.

В России начнут производить продукцию с улучшенными характеристиками, для которой введут такие понятия, как «сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками», «продовольствие с улучшенными характеристиками» и «промышленная и иная продукция с улучшенными характеристиками». При производстве такой продукции запрещено использование методов генной инженерии и клонирования, а упаковка должна изготавливаться из перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки. Сертификация для производителей будет добровольной.

С сегодняшнего дня лиц, которые используют ящики для благотворительных сборов, не имея права на такую деятельность, будут привлекать к административной ответственности. Максимальный размер штрафа составит 50 тысяч рублей.

22 марта

С этого дня российские банки будут оценивать операции клиентов и при необходимости относить их к группе риска. Если риск большой, то будут введены ограничения. В Госдуме отметили, что к подозрительным относятся операции, которые совершаются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

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