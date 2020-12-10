Законопроект о дистанционном обучении снят с рассмотрения Госдумы

Вопрос требует дополнительных дискуссий.

Государственная Дума Российской Федерации накануне провела пленарное заседание, на котором депутаты приняли решение отложить вопрос о принятии законопроекта о дистанционном обучении.

По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, вопрос снимается в связи с тем, что он требует дополнительного обсуждения с привлечением экспертов — учителей и родителей, мнение которых очень важно при принятии решений.

«Нам поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке. Правильно было бы вести диалог с родительским сообществом. Пригласить учительское сообщество и с ними обсудить, насколько они готовы. Пригласить врачей — тех, кто отвечает за ситуацию, связанную с пандемией, для того чтобы понять, насколько необходимо именно сейчас принимать такое решение», — заявил Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы единогласно приняли решение снять законопроект с рассмотрения, чтобы провести дополнительные дискуссии.

К слову, президент Российской Федерации Владимир Путин 8 декабря подписал закон о дистанционной работе. Согласно закону, работодатель сможет переводить сотрудников на «удалёнку» в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом работников нужно будет обеспечить необходимым оборудованием и нельзя будет снизить размер заработной платы. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.