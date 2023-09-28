28 сентября депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера по увеличению единовременной региональной выплаты военнослужащим по контракту. Помощь с 1 октября вырастет с 50 до 75 тысяч рублей, передает корреспондент Первого областного информагентства.
По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, рост выплат коснется военнослужащих, пришедших в военкоматы и на пункты отбора и заключивших контракт с Минобороны с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, призывников, ушедших после этой даты на срочную службу и решившихся перейти на контракт, и молодых людей, призванных из других регионов, но пришедших служить в воинские части, дислоцированные в Челябинской области.
«Изменения должны вступить в силу с 1 октября, дополнительных бюджетных средств они не потребуют», — резюмировала Ирина Буторина.
По предложению председателя Заксобрания Олега Гербера, законопроект рассмотрели сразу в трех чтениях. Рост выплат солдатам парламентарии поддержали единогласно.
Как сообщало Первое областное информагентство, с инициативой увеличить выплаты контрактникам выступил губернатор Алексей Текслер. Помимо единовременных выплат в Челябинской области действует еще ряд мер поддержки военнослужащих. Так, участники специальной военной операции и члены их семей могут получить до 200 тысяч рублей компенсации на установку внутридомового газового оборудования, ветераны боевых действий, Герои России и кавалеры российских орденов могут рассчитывать на бесплатный земельный участок.