Законодательное собрание Челябинской области подтвердило увеличение выплат контрактникам

Бойцы будут получать от региона по 75 тысяч рублей

28 сентября депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера по увеличению единовременной региональной выплаты военнослужащим по контракту. Помощь с 1 октября вырастет с 50 до 75 тысяч рублей, передает корреспондент Первого областного информагентства.



По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, рост выплат коснется военнослужащих, пришедших в военкоматы и на пункты отбора и заключивших контракт с Минобороны с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, призывников, ушедших после этой даты на срочную службу и решившихся перейти на контракт, и молодых людей, призванных из других регионов, но пришедших служить в воинские части, дислоцированные в Челябинской области.

«Изменения должны вступить в силу с 1 октября, дополнительных бюджетных средств они не потребуют», — резюмировала Ирина Буторина.

По предложению председателя Заксобрания Олега Гербера, законопроект рассмотрели сразу в трех чтениях. Рост выплат солдатам парламентарии поддержали единогласно.

Как сообщало Первое областное информагентство, с инициативой увеличить выплаты контрактникам выступил губернатор Алексей Текслер. Помимо единовременных выплат в Челябинской области действует еще ряд мер поддержки военнослужащих. Так, участники специальной военной операции и члены их семей могут получить до 200 тысяч рублей компенсации на установку внутридомового газового оборудования, ветераны боевых действий, Герои России и кавалеры российских орденов могут рассчитывать на бесплатный земельный участок.