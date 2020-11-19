Чиновник из Кунашакского района выплатит штраф почти в три миллиона рублей

Мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий.

Вышестоящий суд подтвердил требование прокуратуры о взыскании с чиновника штрафа почти в три миллиона рублей. Мужчина, который ранее руководитель управлением имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района, был признан виновным в превышении должностных полномочий.



«В 2014—2015 годах он приобрел в муниципальную собственность у своей сестры две квартиры для дальнейшего предоставления лицам из числа детей-сирот. При этом, согласно заключению эксперта, квартиры непригодны для постоянного проживания. Противоправными действиями должностного лица муниципальному образованию „Кунашакский муниципальный район“ причинен ущерб в размере 2 980 320 рублей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском в интересах муниципалитета о взыскании ущерба. Решение Кунашакского районного суда оставлено без изменения судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Сейчас вопросы фактического исполнения судебного постановления поставлены на контроль.