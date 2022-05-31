Сельским медикам выплатят по 500 тысяч рублей в Челябинской области

Закон об этом приняло региональное Заксобрание в первом и третьем чтениях

В Челябинской области медики сел, рабочих поселков и малых городов получат по 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Соответствующий законопроект сегодня, 31 мая, депутаты регионального Заксобрания приняли в первом и третьем чтении.

«На новую меру поддержки в виде единовременной выплаты могут рассчитывать молодые специалисты, окончившие медицинские колледжи и устроившиеся на работу в 2022 году», — рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Молодой специалист со средним медицинским образованием может занять должность фельдшера, акушерки или медицинской сестры в фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте сел, рабочих поселков или городов с населением до 50 тысяч человек и заключить договор о предоставлении единовременной выплаты.

Закон направлен прежде всего на устранение дефицита медицинских кадров на селе в 2022—2024 годах и привлечение молодых специалистов.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня в обращении к Заксобранию региона в качестве главной задачи в здравоохранении обозначил необходимость развития первичного звена.