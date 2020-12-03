Заключённые из колони № 8 построили детскую и спортивную площадки в посёлке Мирный

2 декабря объекты открыли в торжественной обстановке.

В посёлке Мирный накануне днём торжественно открыли новые социально-значимые объекты. На церемонии присутствовали глава Сосновского муниципального района Евгений Ваганов, глава Мирненского поселения Александр Новокрещенов и начальник ИК-8 ГУФСИН области полковник внутренней службы Валерий Антоненко.

К слову, начальник исправительной колонии присутствовал там неспроста — ведь благоустройством нового «места притяжения» занимались заключённые.

«Центром трудовой адаптации осуждённых ИК-8 для поселка Мирный в рамках реализации национального проекта „Комфортная среда“ выполнен целый комплекс работ по благоустройству сквера перед Дворцом культуры», — сообщили в ГУФСИН по Челябинской области.

По всей территории установлены удобные скамейки и вместительные урны, оборудована детская игровая площадка. Помимо этого предусмотрен и новый спортивный комплекс, который включает в себя мини-футбольное поле с трибунами, баскетбольно-волейбольную площадку со специальным покрытием, стол для настольного тенниса и сектор воркаута.



Не забыли во время работ и о дополнительном освещении благоустроенной территории, а также о зелёных насаждениях. Были высажены пушистые ели, калина, шаровидные ивы, кусты можжевельника и спиреи.

Вся эта огромная работа была проделана для того, чтобы это место стало у взрослых и детей приоритетным для проведения досуга и укрепления здоровья.