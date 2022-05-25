Граждане старше 40 лет смогут заключить контракт с Российской армией

Новым контрактникам предложат места у высокоточного оружия и гражданские специальности

Депутаты Госдумы РФ приняли сегодня в первом чтении и в целом поправки в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Нововведение исключает верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт с Российской армией, сообщает пресс-служба парламента.



Действующий закон гласит, что в контрактники могут пойти россияне не старше 40 лет и иностранцы в возрасте до 30 лет. Поправка позволит надеть погоны и тем, кто старше, вплоть до окончания трудоспособного возраста.

Авторы законопроекта объясняют необходимость нововведения заботой о боевой эффективности российских Вооруженных сил: в пояснительной записке председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов указывает, что для эксплуатации сложного современного вооружения, например высокоточных ракет, необходимы профессионалы высокой квалификации, а ими люди становятся к 40—45 годам. Кроме того, в армии на самом деле востребованы и люди с родственными гражданским профессиями — специалисты в медицинском обеспечении, техническом обслуживании, связи, транспорте и так далее.

При этом, по словам заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, такие специалисты очень нужны.

«Ничего плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры, и я могу продолжать перечень военно-учетных специальностей. В десантуру настоящую мы таких ребят уже не возьмем, там особые требования по здоровью. В плавсостав, в подводные и надводные силы мы тоже не возьмем. Речь идет вот о какой категории военнослужащих. Это на самом деле правильно, мне кажется, это в сегодняшнем тренде», — прокомментировал новый законопроект генерал армии запаса Панков.