Заключенных заставляли работать по выходным в тюрьме Челябинской области

Начальника исправительного учреждения в Верхнеуральске привлекли к ответственности за нарушение трудовых прав осужденных

Магнитогорская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения при использовании труда осужденных в тюрьме города Верхнеуральска, сообщили сегодня, 25 мая, в прокуратуре Челябинской области.

Проверкой было установлено, что заключенных привлекали к работе на кухне и раздаче пищи в выходные дни без приказов начальника учреждения и надлежащего учета рабочего времени.

«По фактам выявленных нарушений законодательства прокурором в отношении ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Челябинской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения дела исправительному учреждению назначено административное наказание», — уточнили в прокуратуре.

Начальника тюрьмы также обязали восстановить нарушенные права осужденных.