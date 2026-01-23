Заключенные в Магнитогорске изготовили более 50 тысяч востребованных лопат

Продукция пользуется особым спросом зимой

В исправительной колонии № 18 (ИК‑18) подвели итоги производственной деятельности за 2025 год. Осужденные изготовили более 50 тысяч лопат — продукции, особенно востребованной в зимний период для уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Центр трудовой адаптации осужденных ИК‑18 специализируется на производстве хозяйственного и саперного инвентаря. По итогам года зафиксированы следующие показатели:



2 658 штук угольных лопат;

12 300 штук больших саперных лопат;

36 274 штук малых саперных лопат.

Суммарно выпуск саперного инструмента превысил 48,5 тысячи единиц, а общий объем произведенной продукции составил более 50 тысяч изделий.

Часть продукции изготовлена в рамках договоров с сторонними организациями. На всех этапах производства обеспечен строгий контроль соответствия техническим требованиям и соблюдения согласованных сроков поставки.

«Выполнение заказов позволяет оптимально загружать производственные мощности и создает прочную основу для дальнейшего развития. В перспективе мы рассматриваем возможность расширения номенклатуры выпускаемых изделий»,— отметил заместитель начальника — начальник Центра трудовой адаптации осужденных Ильдар Фаткуллин.

Производственная деятельность в учреждениях уголовно‑исполнительной системы решает не только экономические, но и важные социальные задачи. Осужденные приобретают профессиональные навыки. Повышается их конкурентоспособность на рынке труда после освобождения. Снижается риск рецидива преступлений.

Таким образом, выпуск саперных лопат в ИК‑18 — это не просто выполнение производственного плана, но и вклад в социальную адаптацию осужденных, а также удовлетворение сезонного спроса на хозяйственный инвентарь.