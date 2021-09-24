Заключенные из Копейска получили Гран‑при на фестивале короткометражек «Надежда»

На конкурс были заявлены работы со всей России

В Челябинске подвели итоги VIII Кинофестиваля экранного творчества заключенных «Надежда». Гран-при фестиваля получили два фильма, снятые осужденными ИК-1 из Копейска. На церемонии награждения побывали журналисты Первого областного информагентства.





Праздник практически не отличался от торжеств, что обычно проводят в небольших Дворцах культуры. На сцене пели и танцевали талантливые артисты, жюри щедрой рукой раздавало дипломы, а зрители не скупились на аплодисменты. Правда, происходило все это в колонии.









Не удивляйтесь. В местах не столь отдаленных есть кружки по интересам, где заключенные занимаются творчеством. Одни поют, другие танцуют, а третьи выпускают журналы и даже создают передачи для кабельного телевидения о жизни своей «зоны». Все это помогает не падать духом, а после выхода на свободу начать нормальную жизнь. Навыки работы с техникой и позволили осужденным снимать фильмы.

Кинофестиваль «Надежда» проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко и ГУФСИН России по Челябинской области. В этом году на кинофестиваль поступило более 50 кинематографических работ из 22 регионов страны.

«Сегодня мы вручаем победителям почетные грамоты и статуэтки. Каких-то материальных призов у нас нет. Нашим конкурсантам куда важнее реализовать себя через искусство: переосмыслить свою жизнь и рассказать миру, что их волнует. К тому же такая активная гражданская позиция, как правило, влияет на условно-досрочное освобождение», — говорит уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.





Награждению победителей предшествовал закрытый кинопоказ в стенах Южно-Уральского государственного университета. На большом экране преподавателям и студентам показали лучшие ленты кинофестиваля. А также фильм, созданный уполномоченным по правам человека Челябинской области совместно с ГУФСИН, следственным управлением и ГУ МВД региона. Как и многие фильмы кинофестиваля, он посвящен вовлечению молодежи в незаконный оборот наркотиков.

«Приезжая в колонии, я вижу много молодых девчонок и парней, которые получили длительные сроки за незаконный сбыт наркотиков. Их примерно четверть среди всех заключенных. Они красивые, умные, молодые, у них вся жизнь впереди, а им приходится отбывать лучшие годы в колонии. Поэтому мы и решили снять фильм, который должен уберечь молодых от необдуманных поступков», — говорит Юлия Сударенко.





Награды фестиваля получили:

Гран-при

«Второй шанс» (ИК-1 УФСИН России по Челябинской области).

«Измени свою жизнь» (ИК-1 УФСИН России по Челябинской области).

1-е место

«На грани разума» (ИК-4 УФСИН России по Саратовской области).

«Верный путь» (ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области).

2-е место

«Сквозь тернии» (ИК-5 УФСИН России по Брянской области).

3-е место

«#ИНГАГАР» (ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области).





Победители в номинациях

«Победа над собой». Фильм «Через тернии — к звездам» (УФСИН России по Тульской области).

«Лучший сценарий». Фильм «Через тернии к звездам» (УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу).

«Лучший монтаж». Фильм «И путь мне озарит моя звезда» (УФСИН России по Вологодской области).

«Лучшее раскрытие темы». Фильм «Через тернии к звездам: Дорогу осилит идущий» (УФСИН России по Курганской области).

«Лучший фильм-рассказ». Фильм исправительной колонии № 18 ГУФСИН России по Пермскому краю.

Фестиваль также посетили уполномоченные из 15 субъектов РФ, представители силовых структур, священнослужители, общественные организации, которые занимаются защитой прав осужденных.