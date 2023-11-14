Заключенные Челябинской области посадили 300 тысяч саженцев сосны

Лесовосстановлением занимается ИК в Златоусте

В Златоусте заключенные исправительной колонии № 25 ежегодно высаживают в местных лесах по 300 тысяч саженцев сосен. Учреждение занимается лесовосстановлением, поскольку специализируется на деревообработке, сообщили сегодня, 14 ноября, в ГУФСИН по Челябинской области.

В 2021 году в ИК-25 запустили новую лесопильную линию, которая способна ежегодно обрабатывать более 50 тысяч кубометров древесины. Как отмечают в ГУФСИН, оборудование позволило создать новые рабочие места для заключенных и поднять им зарплату.

Из лесопилки за колючей проволокой во внешний мир выходит множество разнообразной продукции: брус, доска обрезная и необрезная, половая шпунтованная доска, фальшбрус, блок-хаус, весь ассортимент погонажа и множество других изделий. Из древесных отходов делают арболитовые блоки.

Кроме того, в ИК-25 действуют швейное производство, цех по изготовлению тарной заготовки, поддонов и другие.