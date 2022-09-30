«Если человек получил повестку, справку или извещение военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации, то он сможет подать заявление в ЗАГС и заключить брак в один день», — говорят в мэрии.
В дежурном режиме отделы ЗАГС принимают граждан по понедельникам с 08:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45) по следующему графику:
— 03.10.2022 — Калининский отдел ЗАГС;
— 10.10.2022 — Курчатовский отдел ЗАГС;
— 17.10.2022 — Ленинский отдел ЗАГС;
— 24.10.2022 — Металлургический отдел ЗАГС;
— 31.10.2022 — Советский отдел ЗАГС;
— 07.11.2022 — Тракторозаводский отдел ЗАГС;
— 14.11.2022 — Центральный отдел ЗАГС.
28 сентября из Карталов на боевое слаживание в Свердловскую область отправились 33 мобилизованных. Среди них — отец и сын Медведевы. Накануне отъезда в семье отметили свадьбу: старший сын Олег расписался со свой девушкой. История их молодой семьи со слов теперь уже солдатки — в материале информагентства «Первое областное».