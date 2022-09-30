ЗАГСы Челябинска перешли на особый режим работы

Подлежащие мобилизации граждане могут подать заявление и расписаться за один день

В ЗАГСах Челябинска вводится дополнительный рабочий день. Это необходимо, чтобы мобилизованные горожане могли оперативно жениться до отправки в учебную часть. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

«Если человек получил повестку, справку или извещение военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации, то он сможет подать заявление в ЗАГС и заключить брак в один день», — говорят в мэрии.

В дежурном режиме отделы ЗАГС принимают граждан по понедельникам с 08:30 до 17:30 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45) по следующему графику:

— 03.10.2022 — Калининский отдел ЗАГС;

— 10.10.2022 — Курчатовский отдел ЗАГС;

— 17.10.2022 — Ленинский отдел ЗАГС;

— 24.10.2022 — Металлургический отдел ЗАГС;

— 31.10.2022 — Советский отдел ЗАГС;

— 07.11.2022 — Тракторозаводский отдел ЗАГС;