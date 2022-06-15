ЗАГС Сатки предлагает молодоженам обменяться кольцами на Айских притесах и «Порогах»

Ближайшая выездная свадьба назначена на 23 июля

Отдел ЗАГС администрации Саткинского района предложил молодоженам новую услугу — выездное заключение брака на местных достопримечательностях: Айских притесах и природно-историческом комплексе «Пороги». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава муниципалитета Александр Глазков.

«Теперь официально вступить в брак можно в живописных местах нашего благодатного края. Сотрудники отдела ЗАГС администрации Саткинского района готовы выехать на место со всеми необходимыми документами», — написал глава Саткинского района.

Сыграть свадьбу на Айских притесах будущим молодоженам предлагают 23 июля и 6 августа.

Церемонию бракосочетания на «Порогах» можно будет провести 14 сентября.